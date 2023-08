Corriere dello Sport – Lindstrom, oggi visite mediche e poi la firma: Garcia lo aspetta.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Jesper Lindstrom sarà a breve un giocatore del Napoli: “Jesper Lindstrøm è arrivato ieri sera a Fiumicino, stamattina sarà a Villa Stuart per le visite mediche, poi farà un salto a via XXIV Maggio per salutare Adl e firmare il contratto, non aspetterà il tweet e senza mai fermarsi, perché qua si va di fretta, raggiungerà Castel Volturno. Lo aspetterà Rudi Garcia che ha già ben in testa cosa farne, un esterno o se serve una mezzala, perché chi ha quei piedi e quell’estro è in grado di assecondarne (quasi) qualsiasi esigenza: per ora, se ne starà a capire il Napoli, poi s’accorgerà – e dipenderà soprattutto da Lozano – quale sia la scelta ultima ma non definitiva”.

