ESCLUSIVA FA – Marco Lombardi: “Serie A e Champions due competizioni distinte”

Il giornalista Marco Lombardi di CN24, ha risposto alle nostre domande in esclusava prima del calcio di inizio di Napoli-Milan.

Con Marco Lombardi abbiamo aperto parlando di Napoli-Milan.

Pensi che questo possa essere un anticipo di Champions oppure le consideri due competizioni distinte e separate?

“Credo che siano due competizionei deprate, due competizioni da prnedere con le molle. Nonostante il vantaggio, il Napoli dovrà cercad di portare 3 punti a caasa. Discorso a parte invece per la Champions, certo è che questa partita aiuterà gli allenatori ad individuare i punti debole dell’avversario.”

Quanto può influire essere dal lato giusto del tabellone di Champions?

“Credo di no. Gli azzurri hanno una consapevolezza importante, essere dal lato più facile del tabellone è una cosa positiva e non influirà sull’atteggiamento in campo del Napoli.”

Stiamo per giocare senza il nostro bomber. Come cambia il Napoli senza Osimhen?

“Cambia molto, con Victor c’è tutto un altro gioco. Le sette vittorie totalizzate senza Osimhen non possono essere arrivate per caso. Spalletti ha saputo dare diverse impostazioni di gioco, un’identità camaleontica. Mi aspetto una fase d’attacco diversa dal solito, ma non per questo non efficace.”

Cosa pensi dell’ennesima guerra tra ADL ed i tifosi sul costo dei biglietti?

“Penso che da parte della Società ci voglia buon senso. Sul costo del biglietto l’unica cosa sulla quale si possa fare delle rimostranze è il prezzo dei settori inferiori. Non può essere uguale a quello dei settori superiori. Si parla spesso di paragoni ad altri club ed altri stadi, ma altrovi ci sono molti più settori con diverse fasce di prezzo. Il Napoli è ovviamente liberissimo di applicare il prezzo che ritiene più opportuno, ma imporre lo stesso prezzo ai settori inferiori non sta nè in cielo nè in terra. Sulle modalità d’acquisto mi lascia perplesso l’obbligo di dotarsi di Fidelity Card. Crea problemi all’utilizzatore finale, l’accesso al Maradona dovrebbe essere più fruibile, soprattutto per chi non ha possibilità o dimestichezza con l’ambiente online.”

Mario Scala