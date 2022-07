ESCLUSIVA FA – Osimhen nel mirino del Bayern Monaco, può arrivare l’affondo

Esclusiva FA, il Bayern Monaco pensa seriamente ad Osimhen

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Forzazzurri.net, Victor Osimhen sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Bayern Monaco. L’interesse sarebbe nato ancor prima della cessione di Lewandoski che era prevista per la prossima stagione a contratto scaduto. Sembra che i due club negli scorsi mesi avessero già affrontato l’argomento parlando anche di cifre, ma l’eventuale cessione si sarebbe dovuta concretizzare solo il prossimo anno. Adesso lo scenario è sensibilmente cambiato. Il Bayern contava di trattenere per un altro anno Lewandoski che, invece, ha chiesto la cessione per accasarsi al Barcellona. Osimhen, per età e rendimento, sarebbe il prescelto dal club tedesco anche per una questione di lingua visto che il nigeriano ha già militato in Bundesliga tra le le fila del Wolfsburg. Le cifre per una cessione immediata sarebbero molto alte, dando la possibilità al Napoli di fare una ricca plusvalenza. Un altro indizio potrebbe essere l’improvvisa accelerata per Simeone da parte del club azzurro, che potrebbe arrivare non per sostituire Petagna ma proprio Osimhen.

Elio Di Napoli

