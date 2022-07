ESCLUSIVA FA – Tra il Napoli e Cristiano Ronaldo c’è stato un approccio, si lavora sottotraccia

Esclusiva Fa, contatti tra il Napoli e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo al Napoli potrebbe non essere più un sogno. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ForzAzzurri.net, tra gli azzurri e l’entourage del portoghese ci sarebbe stato più di qualche contatto. Non è un mistero che Cristiano Ronaldo abbia deciso di lasciare il Manchester United dando incarico al suo procuratore, Jorge Mendes, di trovare una nuova sistemazione. I buoni rapporti tra De Laurentiis e il potente agente hanno spinto i primi contatti, dove si è parlato anche della proposta economica. Il portoghese è in cerca di una squadra che gli possa garantire di giocare in Champions League, possibilmente in uno dei top campionati europei. Cristiano Ronaldo potrebbe abbassare notevolmente le sue richieste d’ingaggio, fino a 10 milioni. De Laurentiis, per regalare un colpo alla piazza, avrebbe una strategia. L’intenzione sarebbe quella di far diventare il portoghese l’uomo copertina del club azzurro, andando a recuperare l’esborso economico attraverso sponsorizzazioni e vendita di merchandising. Altra novità assoluta sarebbe legata ai diritti di immagine, che sarebbero lasciati per intero a Cristiano Ronaldo. Al momento ci sarebbe stata solo qualche chiacchierata tra le parti, ma qualcosa di concreto riguardo l’interessamento a questo incredibile colpo di mercato ci sarebbe stato..

Elio Di Napoli

