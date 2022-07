Luigi DL: “Voglio costruire un Bari forte: arrivare in A e venderlo a prezzo alto”

Luigi De Laurentiis sul futuro del Bari, dopo la proroga sulle multiproprietà

Luigi De Laurentiis presidente del Bari, nel corso della presentazione delle nuove maglie si è soffermato anche sul tema che lo riguarda da vicino, quello delle multiproprietà, dopo che nella giornata di ieri la scadenza per risolvere questa questione è stata spostata al 2028/29. Di seguito le sue dichiarazioni:

Luigi DL:

“Ieri siamo tornati al momento in cui sono venuto qui per la prima volta, ci hanno dato più anni per poter, un giorno, vendere. Adesso possiamo fare una strategia e costruire un Bari più importante iniziando un percorso. Il primo step è costruire una squadra valida che se la giochi in Serie B, che è una serie difficilissima. Vogliamo costruire un Bari più forte e una volta arrivati in Serie A venderlo ad un prezzo più alto.

La famiglia De Laurentiis non vuole restare sei anni in B per perdere soldi. – continua De Laurentiis come riporta Tuttobari.com – Il Bari ha un appeal enorme, ma non lo cederemo mai a un gruppo che non merita e comunque per ora non sono arrivate offerte. Chi cedere fra biancorossi e Napoli? È difficile capire la strategia di un gruppo, potrebbero arrivare tante opportunità. Noi abbiamo investito come se la squadra fosse nostra per sempre e lo spazio temporale di più anni ci permetterà di capire con calma cosa fare. Cercheremo di portare il Bari più in alto possibile e di guadagnarci, non voglio lavorare qui sei anni e poi perderci”

