Paolo Esposito parla del futuro del terzino algerino.

Paolo Esposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 87 Tv soffermandosi sul futuro del terzino azzurro, ecco le sue parole:

“Io non sono così sicuro che Faouzi Ghoulam andrà via, anzi. So che Aurelio De Laurentiis stima tantissimo il terzino algerino e vorrebbe confermarlo rinnovandogli il contratto a cifre naturalmente inferiori a quelle che percepisce attualmente”.