Europa League: casi di Covid-19 in aumento in Russia, gli scenari per Spartak-Napoli

Lo spauracchio Covid-19 torna a spaventare il calcio

Il prossimo 24 novembre si dovrebbe giocare Spartak Mosca-Napoli, la situazione in Russia però non è delle migliori. I contagi da Covid-19 sono in forte aumento, a riferirlo è il console russo a Napoli, Vincenzo Schiavo, il quale ha parlato a Radio Punto Nuovo della difficile situazione in vista della gara di Europa League.