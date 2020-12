FantAzzurri, tutti i risultati dell’ultima giornata. Novità in coppa

FantAzzurri, tutti i risultati

Altra giornata piena di colpi di scena quella di FantAzzurri, dove dopo due settimane cambia la capolista. Alex4Ever perde la testa della classifica, con il Team Arcere 85 che si assesta al primo posto. Subito dietro risale la Tiros InsBRUTT che va ad occupare la seconda posizione. Tengono il ritmo delle zone alte Milano Azzurra e RooneyToones, che restano tra le prime dieci. Crollo invece per Fc Lisboa ed Erry Team, che continuano il periodo negativo che li vede scivolare verso metà classifica. Consulta i risultati e la classifica dell’ultima giornata.

FantAzzurri Champions

In questo weekend di fantacalcio, si è giocata anche la seconda giornata di FantAzzurri Champions. Nel Gruppo A, viaggiano a punteggio pieno Alex4Ever e il Team Amelioismine. Pareggio per la Real Eboli, che mantiene il terzo posto in classifica. Nel Girone B, Napolimania è l’unica squadra a punteggio pieno. Subito dietro, seguono Un giorno all’improvviso e magica.

Consulta i risultati e la classifica.

Vincitore del premio top della settimana

Il premio di top della settimana, va ad Alessandro Scaramella che sarà ospite della nostra trasmissione FantAzzurri Show in onda sulla nostra pagina facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli Venerdì alle ore 18:30.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli, il 22 Dicembre si riunisce il Collegio del CONI

Atalanta, Capello dice la sua: “Qualcosa si è rotto, sotto c’è di più”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Iran, Khamenei sta bene e lavora regolarmente