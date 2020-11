Fedele, altro attacco a Gattuso. Poi tira in ballo Ancelotti

Fedele, attacco a Gattuso

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte criticando alcune dichiarazioni di Gattuso. Ecco quanto riportato:

“Gennaro Gattuso fa degli errori di comunicazione evidenti. Ha detto che Mario Rui e Ghoulam non sono stati convocati perché hanno fatto delle passeggiate. Non si dicono queste cose. Certi argomenti vanno trattati nello spogliatoio. I grandi allenatori sono anche degli ottimi comunicatori. Nulla di ciò che accade all’interno di una squadra deve essere reso pubblico. Io parlo perché sono da tempo nel mondo del calcio. So che i calciatori di una certa esperienza, quelli con la personalità più spiccata potrebbero risentirsi con il coach calabrese! Uno come Carlo Ancelotti non avrebbe mai detto certe cose. I panni sporchi si lavano nel chiuso di uno spogliatoio. I problemi non vanno certamente esternati. Sotto questo profilo l’allenatore del Napoli deve ancora crescere per essere considerato un grande mister”.

