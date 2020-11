Agresti: “Agnelli e Marotta incolpano il Covid, ma i danni sono stati fatti prima”

Agresti, attacco a Marotta e Agnelli

Stefano Agresti, esperto di calciomercato, attraverso un editoriale pubblicato su calciomercato.com dove ha puntato il dito contro Agnelli e Marotta. Ecco quanto riportato:

E’ triste dirlo, ma il Covid sta diventando un alibi per i club in difficoltà finanziaria. Per carità, che la pandemia abbia complicato la vita alle nostre società è indiscutibile. Questi problemi, certamente gravi, si sono però inseriti in una situazione che nel mondo del pallone era già seriamente compromessa. Le diseconomie precedenti alla diffusione del Covid avevano messo a rischio molte società ben prima che la pandemia provocasse ulteriori sconquassi. Quando Agnelli e Marotta raccontano del disastro economico provocato dal Covid al calcio, fingono di dimenticare che la cattiva gestione è molto più antica del virus. Non riguarda tutte le società, ma molte di loro. Nel momento in cui chiedono un sostegno finanziario allo Stato, dovrebbero pensare a quanto hanno combinato troppi presidenti negli ultimi dieci o quindi anni. E soprassedere.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele, altro attacco a Gattuso. Poi tira in ballo Ancelotti

Calhanoglu, la Juventus vuole beffare il Napoli. Proposto uno scambio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus, Alena Seredova positiva: “Sono sintomatica”