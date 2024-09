Gianello: “Caprile ha dimostrato grande personalità”

L’ex portiere del Napoli parla dell’esordio di Caprile a Torino”

Matteo Gianello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Caprile non s’aspettava di esordire a Torino, ma ha dimostrato grande personalità. E’ un prospetto importante, per Meret ci vorrà più di un mese di recupero.

Caprile non ha nulla da dimostrare, se il Napoli l’ha trattenuto è perché ci punta. Nelle prossime gare dimostrerà che il Napoli può puntare su di lui. Il secondo portiere deve rispettare il suo ruolo, ma deve allenarsi bene in modo che il primo non si rilassi mai. Il ruolo di portiere è molto affascinante”.