Corbo: “La rosa del Napoli è incompleta”

Il giornalista Antonio Corbo parla della rosa del Napoli

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ai microfoni di Radio Marte ha commentato la prestazione di Romelu Lukaku contro la Juventus: “Ha giocato da 4,5? E’ ingeneroso: 5-5,5 sarebbe più onesto. Oggi, secondo me, va salvato Lukaku. Dopo la gara col Parma, a Cagliari hanno piazzato Mina in marcatura stretta sul belga. Si è scoperto questo: tutti i prossimi allenatori, nel creare la fase passiva, partiranno dalla marcatura di Lukaku, il vero regista offensivo del Napoli, che si appoggia su di lui per costruire la manovra.

Si pensa che tutto l’attacco sia stato fermato e che Lukaku stia giocando male; non è così, Romelu viene bloccato sul nascere con marcature serrate. Conte deve cercare dei sincronismi, delle velocità omogenee per far andare il Napoli diversamente in attacco. Se muri Lukaku e non gli fai toccare palla, il ‘contro-lato’ non può farlo Kvara, che si arena nella difesa avversaria. Insomma, bisogna studiare delle contromisure. Nove giocatori su undici sono al loro posto, ma qualcosa è mancato sul mercato: lo dobbiamo dire, perché dobbiamo guardarci negli occhi e parlare con onestà”.