Fedele su Osimhen: “Di nuovo senza mascherina: un cavallo brado, deve fare ore di muro”

Fedele su Osimhen

Enrico Fedele ex procuratore sportivo ha detto la sua su Osimhen ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live Show”. Di seguito le sue dichiarazioni:

Fedele:

“Osimhen è andato in Nazionale, di nuovo, senza mascherina. È un ragazzo ancora ingenuo e a digiuno di tecnica. Ha grande entusiasmo e voglia, però alle volte eccede. Giocatore particolare, non il tipo che serviva la Napoli: non un è cecchino. Dobbiamo aspettare. Sono certo che sia stata un’operazione più finanziaria che tecnica.

Attacca briga? È come un cavallo brado che va domato. Ha eccessi di entusiasmo, deve calmarsi. Soprattutto, deve fare due ore di muro per migliorare i suoi fondamentali. Osimhen non è Spillo Altobelli, Roberto Pruzzo, Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo… Ha segnato dodici gol in un campionato mediocre. Arek Milik non mi piaceva tanto, ma aveva segnato dodici gol in Serie A, un torneo superiore alla Ligue 1″

