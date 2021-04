Fedele: “Sul mercato sono tutti sacrificabili. Cannavaro? Non c’è nulla!”

L’ex procuratore Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul possibile approdo di Fabio Cannavaro alla guida del Napoli.

Secondo Fedele, Cannavaro allenatore è una pista praticamente inesistente:

“Cannavaro allenatore del Napoli?

Non mi risulta minimamente, nulla in tal senso. Sul prossimo mercato del Napoli, sono tutti sacrificabili se le offerte sono buone. Non mi sento fiducioso nei confronti dei tecnici che arrivano in Italia al primo anno, Luis Enrique per esempio non era molto pronto. De Laurentiis non va ringraziato, nella sua lunga presidenza non è riuscito a far fiorire il settore giovanile.”

