Feltri non si arrende:”Attaccato per aver detto la verità, Sud inferiore economicamente”

Vittorio Feltri continua a far discutere e conferma la sua tesi

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, attraverso un suo editoriale ha provato a difendersi da chi l’ho accusa di razzismo. Ad un mese di distanza dalle sue dichiarazioni fatte a Fuori Dal Coro, arriva un ulteriore risposta: “Circa un mese fa ero ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, programma televisivo. Intervistato sulla chiusura della Campania per via del virus, ho risposto che personalmente non mi sarei mai trasferito al Sud, dal momento che non ambisco a fare il posteggiatore abusivo, mestiere diffuso a Napoli, per effetto di una disoccupazione endemica che i governi non hanno mai risolto e neppure affrontato. Non è forse una verità? Ho aggiunto che nel Mezzogiorno molti sono inferiori rispetto al Nord, in effetti il livello economico, sociale e civile da quelle parti è in generale meno alto che in Lombardia”.

