Materazzi punge la Juventus:”Arrivano sempre lì e poi perdono le finali”

Marco Materazzi stuzzica la Juventus e torna a parlare del famoso 5 Maggio

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e campione del mondo nel 2006, nel corso di una diretta Instagram ha stuzzicato la Juventus. Inoltre, l’ex Inter è tornato a parlare anche del famoso 5 Maggio. Ecco quanto dichiarato: “Sarebbe stato lo scudetto più bello perché era inaspettato, nessuno si aspettava che l’Inter potesse avvicinarsi al primo posto dopo aver cambiato tanto. E’ andata così, merito loro. Siamo stati noi a sbagliare quella partita contro la Lazio. Avevamo un grande gruppo di italiani, che oggi è la forza della Juventus grazie ai vari Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini e gli altri italiani. Cosa sarebbe successo in caso di tre ko a Siena, in Coppa Italia e a Madrid? Io mi sarei ammazzato. Quando non vinci e arrivi secondo… Lo sai meglio di me. È già difficile arrivarci, la Juve arriva sempre lì e poi perde le finali. Ma è difficile arrivarci. Io ho perso il 5 maggio e qualche finale di Coppa Italia, ci vuole fortuna. La Champions vale due campionati: finisce a dicembre e a febbraio è un’altra cosa”.

