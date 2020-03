Ferrari – Pronti a produrre macchinari sanitari a Maranello

La grandezza di un marchio come Ferrari la si percepisce anche in una situazione di emergenza

La Ferrari, secondo quanto riportato da “Fanpage” sarebbe pronta a mettere a disposizione ingegneri e strutture per la realizzazione di ventilatori e respiratori indispensabili in terapia intensiva:

“La tecnologia della Formula 1 a disposizione dell’emergenza nazionale. La pandemia da coronavirus sta mettendo in ginocchio le strutture sanitarie in tutto il Paese e la Ferrari, fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo, ha deciso che potrebbe prossimamente iniziare a contribuire per fornire i macchinari sempre più necessari in terapia intensiva: ventilatori e respiratori.”

Il piano Ferrari: utilizzare lo stabilimento di Maranello

“Nello stabilimento di Maranello ci potrebbe dunque essere l’opportunità per dare una mano alla filiera della sanità nazionale. Un’idea che potrebbe trasformarsi in realtà nei prossimi giorni e che è attualmente allo studio di Ferrari e Fca, insieme con il produttore di componenti automobilistici Magneti Marelli. Tutti insieme sono alla ricerca di soluzioni e idee per aumentare la produzione nazionale degli apparecchi sanitari sempre meno disponibili in questi giorni di emergenza. Il tutto insieme alla Siare Engineering International di Bologna, che è leader nel settore dei ventilatori e respiratori.”

Obiettivo, raddoppiare la produzione settimanale

“Davanti alla richiesta sempre più alta e una produzione che non riesce a stare al passo con le esigenze, la Ferrari ha così deciso di provare a fare l’impossibile, con un piano operativo che ha uno scopo preciso: riuscire a raddoppiare la produzione di apparecchi per la respirazione di Siare, passando da 150 a 300 respiratori da poter fornire alla settimana. Un impegno preciso preso dalla famiglia Agnelli che in questo momento di estrema difficoltà prova a ritornare ad essere un punto di riferimento della produttività italiana.”

CONTENUTI EXTRA

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts