Mercato Napoli – Sgambetto di Raiola per Bonaventura

Giacomo Bonaventura è stato più volte accostato al Napoli ma il suo procuratore Mino Raiola cerca altre alternative.

Bonaventura avrebbe un ruolo ben definito nel Napoli di Gattuso eppure, stanto a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Mino Raiola ha proposto il centrocampista, ricordiamo in scadenza di contratto, alla Roma in ultimo ed in precedenza a Lazio e Fiorentina. Il Napoli resta in attesa di un eventuale derby per il calciatore.

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts