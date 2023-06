Festa Scudetto Napoli, la critica di Fedele

L’ex Dirigente sportivo Enrico Fedele ha commentato la festa Scudetto del Napoli ai microfoni di “Forza Napoli Sempre”.

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di “Forza Napoli Sempre”, programma in onda sulle frequenze di “Radio Marte”, ed ha parlato della festa Scudetto del Napoli. Quest’ultimo si sarebbe infastidito in quanto secondo lui l’evento avvenuto nella giornata di ieri sarebbe stato più commerciale che popolare.

Di seguito le sue parole:

“E’ stato un fatto più commerciale e, soprattutto, poco popolare: questo mi ha infastidito, ma la cosa importante è che non ci siano stati chissà quali incidenti. Mi aspettavo qualcosa di diverso, invece è sembrata una festa in teatro davanti a cinquantamila persone. E’ stata disciplinata, questo sì: è la cosa più importante, perché non ci sono state teste calde a rovinare la festa. Accontentiamoci. Stefano De Martino poteva fare di più? Ha dato spazio a tanti attori, non poteva fare il protagonista: doveva limitarsi a condurre.”

