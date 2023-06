Napoli, la sfida più difficile sarà sostituire Spalletti

Luciano Spalletti non sarà più il tecnico del Napoli a partire dalla prossima stagione; la Gazzetta dello Sport approfondisce la vicenda.

La stagione di campionato si è appena conclusa ed Aurelio De Laurentiis starebbe già provvedendo alla ricerca di un nuovo tecnico del Napoli per sostituire Luciano Spalletti.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla questione affermando che certamente non sarà facile sostituire il tecnico di Certaldo:

“Eccolo l’orgoglio di Aurelio, che adesso cerca chi sappia calarsi in questa realtà dando tutto e ancor di più. Sostituire Spalletti, forse, sarà la sfida più difficile della sua presidenza: «Lavoriamo affinché i tifosi siano appagati. Napoli si può solo amare e quando incontrerò questo “sentiment” stringerò la mano sperando di non aver sbagliato. Questa squadra puoi allenarla anche tu» chiude De Laurentiis con l’inviato Rai a bordocampo. Da oggi, insomma, i campioni d’Italia sono senza allenatore e chissà per quanti giorni ancora.”

