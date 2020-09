FIGC, Gravina: “Opzione final eight per decidere lo scudetto”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina sta considerando un’idea che rivoluzionerebbe la Serie A

A riportare le parole del presidente della FIGC è il Corriere dello Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui si dice favorevole all’idea di assegnare lo scudetto tramite i play-off. Queste le sue dichiarazioni: “A me pare che le gare internazionali stiano crescendo di anno in anno. Noi invece non riusciamo a cambiare al nostro interno. Si teme che i play-off penalizzino le società che sono abituate a vincere e che investono di più, ma non è così. se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Il nostro rischia di perdere pubblico, se in alcune fasi non è più decisivo per squadre che hanno già acquisito un risultato di retrocessione o di salvezza, o di piazzamento. E a quel punto non vale più chi vince o chi perde. Ma uno sport dove non si vince e non si perde non ha senso. Sto lavorando a un campionato diviso in tre fasi, con una final eight per assegnare il titolo”.

