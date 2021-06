FIGC, la nota sulla Black Lives Matter: “La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari non condividiamo la campagna”

FIGC, la nota ufficiale sulla Black Lives Matter

La FIGC prende posizione sulla questione Black Lives Matter con una nota stampa diramata qualche minuto fa, in vista del match valido per i quarti di finale dell’Europeo che vedranno l’Italia affrontare il Belgio:

“La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. Se i giocatori del Belgio si inginocchieranno, anche i nostri saranno solidali con loro”

