Euro 2020: Mertens peggiore in campo con il Belgio: i voti dell’attaccante

Dries Mertens è sceso in campo con il Belgio nella sfida contro il Portogallo, ma si è rivelato il peggiore della sua squadra.

Nella giornata di ieri il Belgio ed il Portogallo hanno disputato la sfida degli ottavi di finali degli Europei. La squadra di Dries Mertens ha avuto la meglio e grazie alla vittoria incontrerà l’Italia nella sfida dei quarti di finale. Nonostante ciò l’attaccante del Napoli è stato il peggiore in campo. I voti per lui da parte dei quotidiani sono tutti al di sotto della sufficienza.

Gazzetta dello Sport: 5 – “E’ il peggiore in campo. Entra per De Bruyne e al Belgio va via la luce.”

Tuttomercatoweb: 5,5 – “Prende il posto di De Bruyne anche in campo, ma il paragone col fantasista del Manchester City non regge. Anche perché l’attaccante del Napoli entra nel momento in cui i suoi smettono di attaccare.”

