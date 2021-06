Napoli, Spalletti avrà la possibilità di verificare le capacità di Malcuit

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è curioso di testare le capacità di Kevin Malcuit.

Manca poco per il primo ritiro estivo del Napoli. Il 15 luglio la squadra arriverà a Dimaro, dove rimarrà per ben 10 giorni. Luciano Spalletti avrà quindi la possibilità di testare per la prima volta la sua nuova squadra e di studiare le capacità di tutti i giocatori che ne fanno parte. Tra essi c’è anche Kevin Malcuit, giocatore che non ha disputato tante gare con il Napoli, ma che ha suscitato comunque la curiosità dell’allenatore toscano.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport a riguardo:

“Il Napoli concederà a Spalletti la possibilità di verificare la consistenza di Malcuit, che torna dopo sei mesi non proprio indimenticabili a Firenze e che nell’ultima stagione si è portato appresso gli effetti dell’incidente a Ferrara, di ottobre 2019.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, spunta una data per la presentazione ufficiale di Spalletti

Napoli, futuro Koulibaly: i club non hanno tanto da investire

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Matteo Pessina e Alessandra Navarra, l’eroe di Euro 2020 per l’Italia è fidanzato dal 2015