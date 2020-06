Final Eight di Champions a Lisbona a rischio: focolai di Covid-19 in Portogallo

Final Eight di Champions a Lisbona a rischio per nuovi focolai di Covid-19 in Portogallo. Il Primo Ministro portoghese, ha già annunciato nuove misure di contenimento.

Final Eight di Champions League a Lisbona a rischio, nuovi focolai di Covid-19 in Portogallo: la situazione

Notizie calcio Napoli – Final Eight di Champions League a Lisbona a rischio, nuovi focolai di Covid-19 in Portogallo.

Le Final Eight di Champions League potrebbero tornare in dubbio per la sede: era stata scelta Lisbona, con i due stadi della città, il da Luz ed il José Alvalade.

Purtroppo negli ultimi giorni si è avuto il proliferare di nuovi focolai di Covid-19 che ha spinto il governo a dichiarare un nuovo lockdown proprio nella regione della capitale. A tale proposito l’edizione odierna di Tuttosport rivela i dettagli sulle fasi finali di Champions League che dovevano avere sede a Lisbona:

“A partire da oggi verranno ripristinate alcune misure di contenimento per frenare la diffusione del virus, come ha annunciato il Primo Ministro portoghese, Antonio Costa. Tra queste, c’è il divieto di riunioni di oltre dieci persone, mentre il limite è stato elevato a 20 persone in tutto il paese, e la chiusura di caffè e negozi dalle 20.

Il Portogallo era stato scelto dall’Uefa perché aveva attuato una strategia di lockdown particolarmente efficace, limitando di molto i positivi. Ora questi nuovi focolai mettono a serio rischio lo svolgimento della fase finale della Champions. E’ vero che manca un mese e mezzo al fischio d’inizio, visto che la competizione si disputerà dal 12 al 23 agosto, giorno della finale, ma determinante sarà l’evoluzione – e soprattutto il contenimento – del contagio in tempi brevi.

A guardare interessate a ciò che accade a Lisbona ci sono Atalanta, già qualificata ai quarti, Juventus e Napoli, che devono però ancora giocare l’ottavo di ritorno e passare il turno. Scenderanno in campo il 7 e l’8 agosto (non è stato ancora stabilità con esattezza la data): i bianconeri ospiteranno il Lione (1-0 l’andata per i francesi), il Napoli volerà a Barcellona (1-1 l’andata). Gli altri due ottavi di finale da recuperare sono Manchester City-Real Madrid, con gli inglesi avvantaggiati dal 2-1 al Bernabéu, e Bayern Monaco-Chelsea, che parte dal 3-0 per i tedeschi all’andata”.

