Sconcerti: “Un giocatore come Osimhen non si vedeva dai tempi di Maradona”

Victor Osimhen si sta imponendo come uno dei migliori attaccanti d’Italia e d’Europa

Mario Sconcerti ha parlato di Victor Osimhen nel suo editoriale per il Corriere della Sera. L’attaccante ha deciso l’incontro tra Napoli e Torino regalando ai suoi altri tre punti e il giornalista lo elogia.

Queste le sue parole:

[…]Il Napoli ha un giocatore devastante, Osimhen, che non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta. Non faccio paragoni fra loro, parlo della loro importanza in campo. Osimhen va oltre la gara, decide lui. In un campionato di calma, di mestiere, di equilibrio come questo, uno così è quasi oltre il sopportabile. Vale dieci punti da solo. Non è solo veloce palla al piede, va anche su di testa dove sanno arrivare in pochi. È ovvio ed eccezionale. È la vera prima differenza della stagione”.

