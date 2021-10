Improta: “Assenza ultrà? La società e la questura si sono impuntate”

Gianni Improta espone il suo punto di vista in merito all’assenza degli ultrà: “La società e la questura si sono impuntate”.

Gianni Improta, ex azzurro e dirigente, nel corso di Canale 21, ha avuto modo di intervenite in merito al silenzio dello Stadio Maradona, privo della presenza dei gruppi organizzati, poiché contrari alle regole d’uso dello stadio in merito alle multe per posti non rispettati e bandiere: “Non accade lo stesso altrove. La società e la questura si sono impuntate sulla questione con i gruppi organizzati, questa è la mia opinione”.

