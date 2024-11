Corriere del Mezzogiorno – Soulé alla Lookman: si muoverà tra le linee

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha le idee chiare su come impostare la gara contro il Napoli: “Sarà interessante capire il lavoro di Pellegrini che proverà ad individuare gli spazi tra Di Lorenzo e Rrahmani, cercare d’impensierire il capitano azzurro, magari in collaborazione con Soulé che si muoverà tra le linee, come ha fatto Lookman quando l’Atalanta ha sbancato il Maradona. Conte vuole che la squadra sappia leggere i momenti della gara, attaccare con efficacia ed essere pronti a ricompattarsi rapidamente quando si perde palla per non prestare il campo alle ripartenze della Roma”.

