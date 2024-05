Corriere del Mezzogiorno – Piace Thuram, ma non solo: ecco Javi Guerra del Valencia

L’edizione odierna del quotidiano, in attesa dell’annuncio di Antonio Conte, fa il punto sul prossimo mercato estivo. Intanto l’allenatore ha già chiarito la sua posizione, chiedendo giocatori ben specifici. Manna è a lavoro per accontentare le sue richieste e agevolare la crescita della rosa attuale. Tra i rinforzi in lista, si parla anche di centrocampo, con Khepren Thuram del Nizza, ma anche Javi Guerra del Valencia, nuovo profilo che attira molto la società.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Acerbi salta l’Europeo: la nota che svela il motivo

Futuro Meret, incontro nei prossimi giorni con l’agente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi