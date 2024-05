Radio Napoli Centrale – Chiariello: “Il Napoli prende Conte e i disfattisti non si fermano”

Il giornalista Umberto Chiariello, ha parlato in diretta radio, del potenziale arrivo di Conte al Napoli: “Gasperini prima della vittoria in finale sarebbe partita la narrazione tipica del napoletano disfattista, un perdente, ha allenato solo piccole, l’Inter l’ha cacciato e non ha preso Conte che era il migliore. Con Gasperini vincente in finale già si sentiva ‘allora prenderemo Italiano o Pioli’.

Era pronta la litania, ma il Napoli prende Conte ed i disfattisti non si fermano mai ‘ADL parla di 10 giorni perché aspetta la finale di Italiano!”, peraltro anche lui considerato perdente nonostante abbia vinto tutti i campionati dalla D alla B, salvando poi lo Spezia in A. Ormai un perdente per tutti, Pioli viene considerato uno scarto nonostante Scudetto e qualificazioni Champions. Ora glielo spiegate voi che sta prendendo Conte? E si dice, soprattutto al nord, che sballerà i conti, che non è adatto al Napoli, al modulo ecc. Se invece lo prendeva il Milan era quello giusto. A Roma c’è una frase bellissima: ‘nun ce vonno sta’, stanno a rosicà tanto! Ma non rosicano solo al nord, rosicano anche molti di Napoli che non sanno cosa dirgli a De Laurentiis! Ds preso a marzo, allenatore il migliore in circolazione. E quando scopriranno che il centro sportivo lo fa sul serio… non sapete distinguare quando ADL le spara o quando fa le cose seriamente”.

