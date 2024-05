la Repubblica – Psg insistente per Kvara, ADL cederebbe con 130mln

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del forte interesse del Psg per Khvicha Kvaratskhelia: “Il PSG ha messo il georgiano nella lista dei desideri per l’estate per sostituire Mbappè, destinato al Real Madrid. Sul piatto c’è un’offerta importante da 110 milioni, respinta.

Il Napoli prende in considerazione l’ipotesi soltanto se arrivasse una proposta indecente (130 milioni) ma ovviamente continua a lavorare con Mamuka Jugeli, procuratore del campione di Tbilisi. Se Kvara non dovesse partire, sarebbe comunque necessario un rinnovo. Sulle ritrovate ambizioni del Napoli, può stare tranquillo. Basterà aspettare l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Antonio Conte vuol dire garanzia assoluta”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

