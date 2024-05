Sudakov: “Il mio sogno? Giocare in Premier e vincere la Champions”

Georgiy Sudakov, giocatore dello Shakthar Donetsk, durante un’intervista ha parlato del suo futuro. Le big italiane sono molto interessate a lui, ma il giocatore non ha peli sulla lingua e ha svelato il suo desiderio:

“In passato ho parlato con Mudryk e gli ho detto quanto voglia giocare in Premier League e quanto sarebbe bello giocare nella stessa squadra. Lui mi ha detto che in quel momento non ero pronto per il tipo di pressioni che ci sono in Inghilterra, che sarei dovuto andare solo quando sarei stato in grado di gestirle. E io lo sono”, ha spiegato il giocatore ucraino.

Quindi la chiosa finale:

“La Premier League è il mio sogno, sarebbe fantastico giocare lì in una delle migliori squadre del mondo. Non posso indicarne una come preferita, sono tutti club famosissimi. Come ha detto Guardiola, vincere la Premier League è più difficile che vincere la Champions League”.

