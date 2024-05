Il Giornale – Aperte le trattative per Buongiorno, primo incontro positivo con Manna

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha parlato della trattativa in corso tra Alessandro Buongiorno e il Napoli. Il difensore italiano è un pupillo di Conte, il quale ha chiesto rigorosamente un degno sostituto di Kim. A oggi, il giocatore sembrerebbe essere decisamente più vicino alla maglia azzurra: “Il Napoli ha aperto le trattative per provare a ingaggiare Alessandro Buongiorno dal Torino . Incontro positivo questa settimana tra Manna e i suoi agenti. Conte spinge anche per convincere il difensore centrale a passare al Napoli. Pronto un contratto fino al 2029 (2,5M/anno)”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

