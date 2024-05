Corriere del Mezzogiorno – Conte crede nel progetto: pronto a firmare fino al 2027

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Antonio Conte. Il tecnico è pronto per la sua nuova avventura al Napoli ed è convinto del progetto. Vuole risanare la situazione, dopo un’annata da archiviare. Queste le ultime sul suo arrivo:

“Nelle call di casa Napoli filtrano già i primi dettagli sulla macchina dell’annuncio atteso entro pochi giorni, della comunicazione con l’idea di una presentazione in grande stile al teatro San Carlo mentre i legali abbattono le ultime differenze riguardo a diritti d’immagine e altri dettagli. Non ci saranno clausole, nessuna exit strategy programmata, il Napoli e Antonio Conte si stanno scegliendo in maniera convinta, con un contratto triennale fino al 2027 per un ingaggio di 6,5 milioni di euro più bonus”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

