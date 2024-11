Radio Marte – Ag. Ottaiano: “Kvara? Prima o poi arriverà il rinnovo, non è un problema”

Il procuratore sportivo, Antonio Ottaiano, è intervenuto in diretta radio: “A Roma forse le radio ci vanno più pesante che a Napoli, quando c’è critica dura a prescindere non la condivido. Ovviamente le scelte societarie vanno criticate se le meritano, anche un risultato che non arriva spesso e volentieri. Il primo a dire che il Napoli è ancora in costruzione è Conte, siamo tutti consapevoli di questo, tuttavia bisogna anche dire che nonostante tutto gli azzurri sono primi in classifica. La costruzione, il numero di gol non esaltante, sono un fatto appurato dallo stesso tecnico, senza dimenticare che l’assenza di Lobotka è stata determinante, per il Napoli. Gilmour ha necessità ancora di oliare certi meccanismi, lo slovacco naturalmente è il leader del centrocampo.

Mc Tominay? Chiaramente non può fare la seconda punta, il suo lavoro è prevalentemente quello di giocare in ampiezza, deve dare il suo apporto al centrocampo. Che poi abbia nelle corde gli inserimenti, il tiro da fuori, il “gol” facile è fuori discussione. Poi ci sono anche delle gare che gli consentiranno di rinunciare alla fase di copertura.

La Roma? Se l’esonero di Juric fosse stato rinviato sarebbe stato preferibile, Ranieri dà sempre un input positivo alle sue squadre quindi mi aspetto una Roma più compatta, fermo restando che c’è ancora un grosso divario tra il Napoli e i giallorossi.

Kvara? Non credo sia un problema, prima o poi arriverà il rinnovo, si stanno allungando i tempi ma è normale amministrazione. Ci sono passato e ribadisco: se c’è volontà comune, non vedo difficoltà”.

