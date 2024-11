Il Tempo – Dybala e il solito dolorino: a rischio la gara contro il Napoli

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, è ritornato ai box. Nelle ultime settimane, il giocatore ha sentito l’ennesimo dolore che lo ha fermato nuovamente. Neanche nella giornata di ieri ha preso parte alla seduta d’allenamento in gruppo, e forse oggi lo farà. Tuttavia, la sua presenza da titolare contro il Napoli rimane in forte dubbio. L’ultimo allenamento in gruppo, con i compagni, risale a sedici giorni fa: “Il fastidio, la sensazione di non essere al 100%, il dolorino. Ognuno può dargli la definizione che preferisce, ma troppe volte l’argentino, da quando è nella Capitale, ha preferito stare fermo anche quando non c’era un infortunio reale a impedirgli di scendere in campo”.

