Radio Marte – Da Roma, Focolari: “Onestamente? Non so come la Roma possa impensierire il Napoli”

Il giornalista romano, Furio Focolari, è intervenuto in diretta radio: “Onestamente non so proprio come l’attuale Roma possa impensierire il Napoli. La classifica dei giallorossi non rispecchia il valore della rosa, ma la gara di domenica è molto complicata, nonostante l’arrivo di Ranieri. La Roma ha, in ogni caso, dei centrocampisti molto forti, come Pellegrini e Kone: avete visto che calciatore splendido è il francese, quando gioca in Nazionale… Davvero molto forte!

La Roma ha dei giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento anche in avanti, come Paulo Dybala, però ci sono incognite sul suo utilizzo nella prossima partita di campionato. Personalmente credo che possa farcela, ma c’è da dire che l’argentino, a Roma, è più discusso per ciò che non fa, anziché per quello che fa. Non gioca quasi mai, ma se alla fine Ranieri riesce a schierarlo, magari si inventa una giocata, una punizione… Dietro si può mettere anche il ‘pullman’ davanti alla porta, ma poi serve qualcuno che butti la palla dentro. L’unica possibilità è quella di non subire gol e di provare, con una giocata per esempio di Dybala, se giocherà, a fare il colpaccio”.

