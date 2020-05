Finale di Champions, Istanbul in bilico: c’è l’ipotesi Doha per tutto il torneo Finale Champions – Negli ultimi giorni, Istanbul avrebbe espresso qualche perplessità sulla possibilità di ospitare la finale a porte chiuse e l’Uefa starebbe vagliando con attenzione, cercando già altre location alternative. Nel dettaglio, al momento, le opzioni più calde sarebbero: in Germania, forte d’aver ripreso per prima il campionato, Lisbona e Doha. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’ipotesi Doha è la più interessante in quanto farebbe giocare tutto il torneo in “campo neutro”, per giocare ottavi, quarti, semifinali e finale, mentre la capitale del Portogallo avrebbe già avanzato la sua candidatura in caso di rinuncia di Istanbul e non è escluso che l’idea venga presa in forte considerazione dai vertici dell’Uefa. La finale di Champions 2020 cerca una “casa”.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni riportate prima dal New York Times e poi riprese da altri giornali nazionali, ma presto sull’ultimo atto della Champions potrebbero arrivare notizie ufficiali da Nyon. Il 17 giugno nella sede dell’Uefa è infatti in programma una riunione importante e dovrebbero essere annunciate decisioni cruciali per le sorti di Champions ed Europa League. Sia per quanto riguarda la formula dei tornei, sia per le date e le location.