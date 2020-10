FIORENTINA-BENEVENTO: finita in pareggio

UNDER 15 A-B: Finisce in pareggio Fiorentina-Benevento.

Ore 12:30, inizia la partita valida per il campionato Under 15 A-B (Girone C) tra Fiorentina e Benevento.

Appena dopo dieci minuti dall’inizio della partita Carfora porta in vantaggio il Benevento, assist magnifico di Patricelli. Dopo otto minuti dal gol la Fiorentina si fa sentire, pareggio che arriva con gol di Galassi. Poco dopo viene assegnato un calcio di rigore a favore del Benevento, sul dischetto Patricelli che però viene ostacolato dalla parata di Martinelli. Nonostante l’occasione non sfruttata, il Benevento insiste e Carfora segna il 1 a 2 per la sua squadra. Finisce così il primo tempo, che vede il Benevento in vantaggio di un gol sulla formazione viola.

Inizia il secondo tempo, la squadra di mister Capparella scendo in campo con l’intenzione di portala a casa, appunto dopo pochi minuti, la Fiorentina pareggia grazie anche ad una disorganizzazione difensiva del Benevento, in rete questa volta va Braschi.

La partita continua con le due squadre che cercando il vantaggio, ma nulla da fare la partita finisce sul 2 a 2.

