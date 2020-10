NAPOLI PRIMAVERA – Due prima volta in azzurro la prossima partita

NAPOLI PRIMAVERA – Due nuovi calciatori in campo la prossima partita.

Dalla prossima settimana la squadra di coach Cascione vedrà scendere in campo due nuovi calciatori per la Primavera azzurra.

Il primo nome è quello di Junior Nzila, classe 2001 arrivato nella formazione azzurra dal Chiasso in prestito con diritto di riscatto. Nella stagione scorsa Nzila ha giocato con la maglia del FC Paradiso in seconda divisione in Svizzera. Junior è un centrocampista centrale adatto alla fase difensiva, dotato tecnicamente e forte fisicamente grazie anche ai suoi 191cm di altezza. Possiede anche un buon tiro e un ottima visione nel servire i compagni.

Il secondo invece, è Filippo Facchini, classe 2002 in prestito dal Fiorenzuola con diritto di riscatto. Ha giocato con la maglia del Fiorenzuola in Serie D durante la scorsa stagione. Filippo è un difensore centrale, in principio mediano, ha ottime capacità nelle intercettazioni e nel difendere palla.

Entrambi hanno voglia di fare bene e di dimostrate a tutti il proprio valore in campo.

