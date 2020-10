Fiorentina, Munteanu positivo al Covid-19: appena rientrato dalla Nazionale

Fiorentina, Louis Munteanu positivo al COVID-19

Serie A – Fiorentina Louis Munteanu è risultato positivo al Covid-19. Come comunicato dalla società viola, il giovane calciatore è appena rientrato dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, ed è stato posto immediatamente in isolamento, è attualmente asintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico viola. La squadra primavera prosegue la propria attività senza restrizioni in quanto non vi è stato alcun contatto con il positivo.

