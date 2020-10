Napoli-Atalanta: Bakayoko deve migliorare la condizione, potrebbe giocare solo parte del match

La condizione di Tièmouè Bakayoko non è ottimale, il centrocampista non ha ancora i 90 minuti

A riportarlo è Repubblica

Il Napoli tornerà in campo domani nel match della quarta giornata di Serie A contro l’Atalanta. Gli azzurri vorranno dimenticare in fretta la situazione Juve-Napoli e in attesa dell’esito del ricorso la squadra ha solo una cosa da fare, pensare al campo. Per la partita del San Paolo Gennaro Gattuso sta pensando di schierare il neo azzurro Bakayoko, suo giocatore ai tempi del Milan. Il francese però, da come riporta Repubblica nella sua edizione odierna, non è ancora al 100%. Pare che il mediano non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe e che la sua autonomia sia di circa 60 minuti, il quotidiano suggerisce quindi che, in caso di schieramento dal primo minuto, potrebbe poi lasciare il campo a Lobotka per l’ultima mezz’ora di gioco.

La partita si terrà alle 15.00 e andrà in onda su Sky.

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in tutti e cinque i continenti

