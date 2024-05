Fiorentina-Napoli, assente Osimhen per infortunio muscolare

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non prenderà parte alla sfida di campionato contro la Fiorentina il prossimo 17 maggio.

Si avvicina il giorno di Fiorentina-Napoli e sembra che l’attaccante Victor Osimhen sarà costretto a non prendervi parte. Il motivo avrebbe a che fare con un risentimento muscolare: l’infortunio sarebbe avvenuto qualche giorno fa ed il nigeriano non avrebbe recuperato a pieno

Di seguito le ultime riportate da Sky Sport:

“Non arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra in merito alle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano infatti sarà costretto a saltare per infortunio la sfida di campionato della 37^ giornata tra Fiorentina e Napoli in programma venerdì sera allo stadio Franchi. Osimhen, infatti, non è riuscito a smaltire il fastidio muscolare che lo ha rallentato negli ultimi giorni e non rientrerà nell’elenco dei convocati di Calzona. Per lui e Zielinski, l’appuntamento finale sarà contro il Lecce all’ultima di campionato.”

