Fiorentina-Napoli: i viola non vincono in casa dal 2018

La Lega Serie A pubblica ha qualche statistica relativa a Fiorentina-Napoli.

In attesa della sfida tre i viola e gli azzurri, la Lega Serie A ha pubblicato alcuni dati relativi agli scorsi incontri disputati. La Lega ricorda che l’ultimo successo dei viola allo Stadio Artemio Franchi risale al 2018, quando la squadra vinse per 3-0 grazie alla tripletta di Giovanni Simeone. Tuttavia la Fiorentina ha sempre segnato almeno un gol in casa propria nelle ultime sette gare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali

Fiorentina-Napoli, gli azzurri arrivano allo stadio e vengono accolti dai tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raffica di razzi su Israele, bombardata Gaza City