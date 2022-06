Il Mattino – Fissato l’incontro tra ADL e Mertens: pronti per l’accordo, il Napoli è la sua priorità.

Dries Mertens è pronto per parlare con Aurelio De Laurentiis. Il belga ha esposto le sue esigenze e in cima alla lista dei desideri c’è la volontà di rimanere a Napoli:

“Dries parlerà ancora con il presidente De Laurentiis per trovare un punto d’incontro perché il Napoli rappresenta la sua priorità e solo se non dovesse arrivare la firma si guarderebbe intorno per valutare altre possibili soluzioni. Il belga ha scritto la storia del Napoli e ha un feeling straordinario con i tifosi e con l’ambiente, quindi il proseguimento in maglia azzurra continua a rappresentare la sua preferenza”.

