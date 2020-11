Floro Flores: “Gattuso ha cambiato il Napoli, per lo scudetto lotta a due”

Floro Flores su Gattuso e lo scudetto

Antonio Floro Flore, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto riportato:

“Dove potrà arrivare il Napoli in questa stagione? Io spero di sbagliare perché sono molto legato agli azzurri, ma la lotta per lo Scudetto sarà riservata a Juventus e Inter. Bianconeri e nerazzurri si daranno battaglia fino alla fine anche se nella prima parte della stagione non hanno convinto pienamente. Penso che il Napoli possa lottare tranquillamente lottare per un posto in Champions League. Gli azzurri se la vedranno con Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Dico questo anche se a me piace molto il Napoli. Con mister Gennaro Gattuso la squadra si è trasformata. I partenopei esprimono un bel gioco, molto godibile. Penso tuttavia, come ho detto prima, che sia la Juventus che l’Inter, al momento, siano ancora superiori”.

