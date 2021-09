Galeone sulla lite tra Allegri e Spalletti: “Probabile che Max fosse un po’ nervoso a fine partita”

Giovanni Galeone su Allegri: “Lite tra Max e Spalletti? Mi sembra strano, si vede che dopo la partita gli animi erano accesi”.

Durante la trasmissione, Radio Goal, andata in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone ne ha preso parte, da amico di Allegri ha esposto la sua opinione in merito alla situazione attuale: “Tra Napoli e Juventus è stata davvero una gara fantastica, gli azzurri dopo lo svantaggio hanno reagito benissimo e nella ripresa sono riusciti a mettere sotto i bianconeri. A dire il vero, la partita sull’1-1 sembrava essere terminata, nonostante il Napoli avesse fatto qualcosa in più.

Lite Allegri-Spalletti? Mi sembra strano, sono tendenzialmente due ragazzi tranquilli, difficilmente si lasciano andare alle polemiche. Evidentemente Max era un po’ nervoso al termine della partita, gli sta girando un po’ tutto contro, anche a Udine ha subito una rimonta antipatica. In altri anni avrebbe vinto senza problemi”.

