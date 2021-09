Alvino: “Mi aspetto una reazione rivoluzionaria dalla UEFA, in caso di mancata proroga degli inglesi”

Carlo Alvino, su Radio Kiss Kiss Napoli non ci sta e lancia la bomba alla Uefa: “Situazione grottesca”.

Durante la trasmissione in onda Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, esponendo la sua opinione in merito al prossimo match in programma: “Spero che il Napoli e tutte le squadre che devono affrontare le inglesi possano schierare i propri giocatori, parliamo del mondo del calcio che vive in una bolla rispetto alla pandemia. Spero che possa arrivare la proroga del governo inglese. Se l’Inghilterra rimarrà su questa posizione, mi piacerebbe che la Uefa prenda la decisione di invertire il campo e di far giocare la gara a Napoli. Sarebbe una decisione dirompente e rivoluzionaria. La situazione sta diventando grottesca. E’ vero che stiamo vivendo la pandemia ma stiamo vedendo delle barzellette, come è accaduto tra Brasile e Argentina. Si sta mortificando la passione dei tifosi.

Iheanacho ha giocato in Premier dopo aver giocato con la Nigeria? Allora il problema è stato superato, questa presenza in campo annulla le nostre discussioni, meglio così anche per lo spettacolo”.

