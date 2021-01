FOGGIA – I satanelli acquistano un 2004 in provincia

Foggia – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Si muove anche il Foggia calcio che rinforza la categoria Under 17 Serie C acquistando un giovane calciatore classe 2004. Si tratta di Michele Minutillo in forza nelle ultime tre stagioni con la società dilettantistica dell’ “Asd Troja Football Club”, ma nell’ultimo campionato ha indossato la fascia di capitano con gli Allievi Provinciali.

Ruolo centrocampista centrale, piede sinistro, play davanti alla difesa, può ricoprire anche compiti da mezzala, dispone di grande duttilità in campo. Nell’ultimo periodo ha rafforzato qualità tecniche e mentali tanto da divenire sempre più caparbio e deciso sul rettangolo verde di gioco. Giocherà in Under 17, ma nel breve tempo che ha a disposizione cercherà di farsi valere per raggiungere la promozione in Primavera nella prossima annata.

Di seguito le parole del Direttore Tecnico Vincenzo Mancini rilasciate ai canali ufficiali della società Asd Troja: “Come artefice del progetto di scuola calcio ASD Troja Football Club avviato solo tre anni fa e in continua crescita e divenire, non posso che essere felice ed orgoglioso per aver raccolto i primi frutti di un percorso che non si è arrestato di fronte ad alcuna difficoltà e soprattutto in questo momento particolare non solo per lo sport, aver ottenuto questo risultato è qualcosa di importantissimo, analizzate anche tutte le difficoltà ed i tempi stretti per i nati nel 2004.

È doveroso ringraziare a nome mio e del Presidente Francesco Mancini la famiglia di Michele, che ci ha dato fiducia incondizionata e ci ha affidato a piene mani il ragazzo perché potessimo curarne la crescita sportiva. Un grazie di cuore va allo Staff e alla Segreteria della scuola calcio ASD Troja Football Club e alla dirigenza , che si contraddistinguono per la centralità riservata ad ogni allievo.”

