Calciomercato – Scambio Dzeko-Sanchez: salta tutto tra Roma e Inter. I fatti

Calciomercato: scambio Dzeko Sanchez, salta tutto tra Roma e Inter!

Calciomercato – Scambio Dzeko-Sánchez salta tutto tra Roma e Inter, è quanto si apprende da Gazzetta.it riguardo il maxi scambio tra Inter e Roma per Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Non ci sarebbero i presupposti per chiudere in questi ultimi giorni di mercato, contando che l’Inter si trova pronta alla cessione delle quote di maggioranza della società.

Calciomercato, scambio Dzeko Sanchez: salta tutto gli aggiornamenti

Come riportato da Gazzetta, non ci sarebbero i presupposti per lo scambio Edin Dzeko e Alexis Sanchez tra Roma e Inter. I due club si sono riuniti in un summit di mercato anche oggi, dove però non è arrivata la fumata bianca. La Gazzetta dello Sport parla dello scambio Dzeko-Sanchez e anticipa tutti rivelando che l’affare è saltato. L’alto ingaggio di Edin Dzeko era un problema serio dell’Inter che in questo momento non poteva permettersi di pagare, visto gli arretrati degli stipendi a causa della crisi economica. Per questo la società sta in trattativa per cedere le quote di maggioranza della società

